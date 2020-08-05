Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2020 güncel gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatının 2000 bin doları aşmasıyla birlikte gece saatlerinde rekorunu yeniledi ve 452 lirayı aştı. Gram altında ise güncel alış fiyatı 452,70 lira, satış fiyatı 453,41 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış fiyatı 723,82 lira, satış fiyatı 741,71 lira seviyesinde yer alıyor.
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