Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın, Fed tutanaklarında hızlandırılmış sıkılaşma politikası ve bir ya da daha fazla yarım puanlık faiz artışı ihtimaline sıcak bakıldığı ifadelerine rağmen yatay seyrediyor.

Ons altın, hızlandırılmış sıkılaşma politikasının faizsiz varlıklar üzerinden baskı kurma ihtimaline rağmen yüzde 0,1 artışla 1.926 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 913 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.497 liradan, Cumhuriyet altını da 6.159 liradan satılıyor.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Uzmanlar, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan uzmanlar, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.



Uzmanlar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.



PİYASALARDA SON DURUM 7 NİSAN 2022