Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında son durum nedir? 7 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları...

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin görece hafiflemesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, altın fiyatlarında ise sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün, yurt dışında ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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