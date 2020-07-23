Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık ve güncel gram altın fiyatları
Dün tarihi zirvesini yenileyen gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde.
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