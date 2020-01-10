Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 10 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası düşüşü ivme kazanan dolar kuruna paralel altının gram fiyatında da düşüş yaşanıyor.



Hafta içerisinde 309 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,12 değer kaybı yaşayarak 291 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olacak.



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