Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 27 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında işte son durum..Gram altın 301,5 lira, çeyrek altın 491 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları...

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Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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