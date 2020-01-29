Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları...

Gram altın 299,8 lira seviyelerinde...

Dün 301,2 lira seviyesinde işlem gören altının gram fiyatı bugün düşüşte.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

GÖZLER FED'İN KARARINDA



Küresel piyasalarda, Corona virüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle her ne kadar dalgalı bir seyir izlense de toparlanma isteği öne çıkarken, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

CORONA VİRÜSÜNÜN MİKROSKOPLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜSÜ