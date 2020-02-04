Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada piyasalardaki corona virüs paniği nedeniyle altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değerini artırmaya devam ediyor.

Gram altın, bu sabah 303,28 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor.

ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ



Asya piyasalarında dünkü açılışta 1.592 doları gören ve sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre değer kaybederek 1.575 dolardan işlem görüyor.

Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.



Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık ÜFE verisinin ve ABD'de işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

﻿ŞANGHAY'DA ÖLÜM SESSİZLİĞİ HAKİM (CORONA VİRÜS ETKİSİ)