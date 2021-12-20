Gram altın fiyatları kaç TL? 20 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.682 lira, Cumhuriyet altını 6.793 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 11:55

Gram altın fiyatları kaç TL? 20 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

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Dolar/TL ve ons altında yaşanan hareket sonrasında gram altın 1.000 lirayı gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 5,7 artışla 1.013 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.682 lira, Cumhuriyet altını da 6.793 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta kasım ortasından bu yana ilk haftalık kazancını kaydeden altının yeni haftanın ilk işlemlerinde de sınırlı da olsun pozitif fiyatlamalara sahne oldu.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.801 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kasım ayı öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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