Gram altın fiyatlarında son dakika: Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2019 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Gram altın, dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan tamamladı.



Yeni güne de sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 294,2 liradan işlem görüyor.



Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI



Analistler, birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tamamen ortadan kalkmadığını, dolayısıyla ikinci faz anlaşma ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın azil soruşturması ve yıl sonundaki başkanlık seçimi nedeniyle ikinci faz anlaşma ile ilgili sürecin uzayabileceğini dile getiren analistler, bu durumun risk algısını yükselttiğini söyledi.



Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.554 dolardan işlem görüyor.



MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?