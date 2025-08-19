Gram altın güne yükselişle başladı: 19 Ağustos 2025 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Altının gram fiyatı güne yukarı yönlü bir başlangıç yaptı ve 4 bin 387 liradan alıcı buluyor.



Dün günü 4 bin 381 liradan kapatan gram altın, böylece önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,1’lik artış kaydetmişti. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükseliş göstererek 4 bin 387 lira seviyesinde işlem görüyor.



Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 777 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da güne yükselişle başlayarak yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolara çıktı.



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



Küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyen gelişmelerin başında, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair belirsizlikler geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz hafta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, dün Beyaz Saray’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi dikkat çekti.



Zirveye; NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.



Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump ise buluşmayı verimli olarak değerlendirirken, Putin ve Zelenskiy ile kendisinin de yer alacağı üçlü bir zirve için hazırlıkların başladığını duyurdu.

