Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Ons altın fiyatı 2 bin dolar üzerindeki seyrine devam ederken, iç piyasada 1253 liraya el değiştiriyor.

Kapalıçarşı'da güncel altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2 bin 127 lira

Yarım altın 4 bin 253 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 474 lira

Gremse altın 21 bin 25 liradan satılıyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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