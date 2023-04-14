Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ABD'de dün TÜFE, martta aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kalmıştı. ÜFE verisi ise beklentilerin altında geldi. Veri sonrası Fed'in agresif faiz artırım politikasını sürdürmeyeceği beklentisi ile dolar endeksi geriledi, altın da rekor kırmaya devam etti.
Ons altın 2.045 dolara çıktı, gram altın 1.274 lirayla yeni rekor kırdı.
Gram altın: 1.271,12
Çeyrek altın: 2.155,00
Yarım altın: 4.310,00
Tam altın: 8.587,00
Cumhuriyet altını: 8.822,00 liradan işlem görüyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.