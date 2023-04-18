Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

18 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram satış fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

18 Nisan 2023 sabahında 2 bin dolardan işlem görürken, 1246 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2 bin 192 lira

Yarım altın 4 bin 378 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 723 lira

Gremse altın 21 bin 607 liradan satılıyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları)

Haberi Görüntüle

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...