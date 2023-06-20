Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, piyasa katılımcıları ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın Kongre önünde gerçekleştireceği konuşmayı beklerken dar aralıkta seyretti. Doların küresel piyasalarda değer kazanması da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.



Altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesinde işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 1483 lira, çeyrek altın 2 bin 397 liradan satılıyor.



GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



İç piyasada Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.



FED'İN POLİTİKASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK



Enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunuyor.



Geçen hafta politika faizini sabit bırakan banka, buna karşın faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verirken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.



Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.