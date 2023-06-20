Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, piyasa katılımcıları ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın Kongre önünde gerçekleştireceği konuşmayı beklerken dar aralıkta seyretti. Doların küresel piyasalarda değer kazanması da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesinde işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 1483 lira, çeyrek altın 2 bin 397 liradan satılıyor.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
İç piyasada Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
FED'İN POLİTİKASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK
Enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunuyor.
Geçen hafta politika faizini sabit bırakan banka, buna karşın faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verirken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.
Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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