Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel ons altın, gram altın ve çeyrek altın satış fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

21 Haziran 2023 sabahında uluslararası piyasalarda 1936 dolara alıcı bulurken, iç piyasada 1469 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2404 lira

Yarım altın 4808 lira

Cumhuriyet altını 9572 lira

Gremse altın 23749 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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