Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

25 Nisan 2023 sabahında 1992 dolara alıcı bulurken, 1243 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2 bin 266 lira,

Yarım altın 4 bin 504 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 967 lira

Gremse altın 22 bin 84 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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