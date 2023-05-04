Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Fed'in faiz kararı sonrası yükseliş trendini sürdüren 2044 dolara alıcı bulurken, 1279 liraya el değiştiriyor.

Kapalıçarşı'da güncel ;

Çeyrek altın 2317 lira

Yarım altın 4620 lira

Cumhuriyet altını 9227 lira

Gremse altın 22449 liraya satılıyor.

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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