Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Fed'in faiz kararı sonrası yükseliş trendini sürdüren ons altın 2044 dolara alıcı bulurken, gram altın 1279 liraya el değiştiriyor.
Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları;
Çeyrek altın 2317 lira
Yarım altın 4620 lira
Cumhuriyet altını 9227 lira
Gremse altın 22449 liraya satılıyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.