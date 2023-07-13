Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Temmuz 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
13 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1956 dolardan işlem görüyor.
Altının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.
Altında bu yılki toplam değer kazancı yüzde 50'yi buldu.
Güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 2721 lira
Yarım altın 5440 lira
Cumhuriyet altını 10832 lira
Gremse altın 27026 liradan el değiştiriyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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