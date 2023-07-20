Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2023 güncel altın satış fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

20 Temmuz 2023 sabahında 1984 dolar seviyesinde işlem görürken, 1717 liradan alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2879 lira

Yarım altın 5758 lira

Cumhuriyet altını 11465 lira

Gremse altın 28409 liradan el değiştiriyor.

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Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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