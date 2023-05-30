Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları iki ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD borç tavanı konusunda uzlaşıya varılması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz artırımlarını durduracağı yönünde beklentilerin azalmasıyla altının çekiciliği azaldı.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1933 dolar civarında seyrediyor.



İç piyasada gram altın 1265 lira, çeyrek altın 2 bin 80 lira, cumhuriyet altını 8 bin 420 liradan satılıyor.





ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.



Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.



İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.



Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

