Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Ons altın fiyatı 1926 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1165 liraya alıcı buluyor.



1 Şubat 2023 spot piyasa altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1935 lira

Yarım altın 3871 lira

Cumhuriyet altını 7713 lira

Gremse altın 19197 liradan el değiştiriyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.