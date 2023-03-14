Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Grm altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart  2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...


14 Mart 2023 sabahında 1900 dolar bandının üzerinde yer alırken, 1160 liradan satılıyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1935 lira

Yarım altın 3870 lira

Cumhuriyet altını 7711 lira

Gremse altın 19285 liraya el değiştiriyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...