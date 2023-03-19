Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı.



Uluslararası piyasalarda ons altın 1.950 doları aşarak 1,5 ayın zirvesine yükseldi.



Altın, bu hafta kasım ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi.



GRAM ALTINDA REKOR



Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 1.200 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Çeyrek altın 1.988, cumhuriyet altını 7.958 liradan satılıyor.

BU HAFTA ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI



Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,61 kayıpla tamamladı.

GÖZLER FED KARARINDA



Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.



Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.



JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI