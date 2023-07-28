Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler dolar ve tahvil getirilerine destek sağlayarak yükseltirken iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti.



Yüksek faiz oranlarıyla dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altının değer kaybetmesine neden olurken altın beş haftanın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor.



Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde hareket ediyor.



İç piyasada gram 1692 lira, altın çeyrek altın 2 bin 781 liradan satılıyor.



ABD Merkez Bankası da (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, başkan Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin artık resesyon beklemediğini açıklaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmıştı.



ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ikinci çeyrek büyüme verileri uzun vadeli tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine neden oldu. ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI