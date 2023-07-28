Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler dolar ve tahvil getirilerine destek sağlayarak yükseltirken iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti.
Yüksek faiz oranlarıyla dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altının değer kaybetmesine neden olurken altın beş haftanın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor.
Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde hareket ediyor.
İç piyasada gram 1692 lira, altın çeyrek altın 2 bin 781 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası da (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, başkan Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin artık resesyon beklemediğini açıklaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmıştı.
ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ikinci çeyrek büyüme verileri uzun vadeli tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine neden oldu. ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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