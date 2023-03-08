Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2023 güncel altın satış fiyatı

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları..

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2023 güncel altın satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Ons altın uluslararası piyasalarda 1810 dolar bandında işlem görürken, iç piyasada 1101 liraya satılıyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1852 lira,

Yarım altın 3703 lira,

Cumhuriyet altını 7380 lira,

Gremse altın 18633 liradan el değiştiriyor. 

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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