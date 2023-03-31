Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
31 Mart 2023 sabahında ons altın 1965 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1209 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2022 lira
Yarım altın 4043 lira
Cumhuriyet altını 8056 lira
Gremse altın 20127 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.