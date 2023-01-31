Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 1.157 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.906 lira, Cumhuriyet altını da 7.600 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kaybıyla günü 1.922 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.914 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE



Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.



Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.