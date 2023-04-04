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Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Ons altın uluslararası piyasalarda 1983 dolara satılırken, iç piyasada 1224 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2 bin 53 lira

Yarım altın 4 bin 106 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 180 lira

Gremse altın 20 bin 388 liradan el değiştiriyor.


Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

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Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları)
Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları) Haberi Görüntüle

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