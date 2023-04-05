Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görülüyor.

ABD'den gelen veriler sonrası faiz artışına yönelik beklentilerin düşmesiyle altının onsu 2 bin 25 dolara yükseldi. Altının onsu böylece bir yılın zirvesinde hareket ediyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Altının onsuna paralel içeride de altın fiyatlarında yükseliş hakim. Gram altın 1253 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Çeyrek altın 2 bin 63 liradan, cumhuriyet altını 8 bin 487 liradan satılıyor.

ABD'DEN ZAYIF VERİLER

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü. Beklentilerin gerisinde kalan açık iş sayısı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına indi. Ülkede fabrika siparişleri de şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerini karşılayamadı.



Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'ın, ABD'de bankacılık krizinin henüz bitmediği ve etkilerinin gelecek yıllarda hissedilmeye devam edeceği uyarısının ardından bankacılık hisseleri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.



Analistler, cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.



Dün, iş gücü piyasalarındaki sinyaller ve Dimon'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik tahminler yüzde 58'den yüzde 42'ye indi.



FED FAİZ ARTIŞINA SON MU VERECEK?

Dün, iş gücü piyasalarındaki sinyaller ve Dimon'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik tahminler yüzde 58'den yüzde 42'ye indi.



Fed'in faiz artırımlarına son verebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı seyrin güçlenmesine sebep olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 14 baz puan gerileyerek yüzde 3,83'e inmesinin ardından yeni günde yüzde 3,87'de dengelendi.