Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 513 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.430 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

Haberler 13.10.2021 - 10:58

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

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ın gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı.

ın gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 840 lira, da 3.430 liradan satılıyor.

ın ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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