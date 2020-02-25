Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla başlayan, altının gram fiyatı bugün güne 324 lira seviyelerinde başladı.

Şu dakikalarda altının gram fiyatı 319,4 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.689,4 dolar ile Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla 1.650 dolar seviyelerinde dengelendi.

YURT İÇİ PİYASALAR UYSAL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

TRUMP'UN CORONA VİRÜSÜ İÇİN PARA TALEBİ NE ANLAMA GELİYOR?