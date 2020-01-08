Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika 8 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Gram altın fiyatlarında son durum nedir? Güncel ve anlık gram altın fiyatı kaç lira? İran'ın bu sabah Irak'taki ABD üslerini vurması sonrası altın fiyatları küresel çapta yükselişe geçti. Altın fiyatlarında son durum...

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (8 Ocak altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (8 Ocak altın fiyatları)

Altın 8 Ocak sabahına iç piyasada yükselişle girdi. 

İran'ın, Irak'ta bulunan iki ABD üssüne füze saldırısı sonrası küresel risklerin artması ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler altın fiyatlarını yine yukarı taşıdı.

Ons fiyatları artan savaş endişeleri nedeniyle güvenli liman olan altına ilgiyi artırdı.

Ons altın bu sabah 10.05 itibairyle 1590 dolardan işlem görüyor. Bu da iç piyasada gram altının fiyatını 305 liraya taşıdı.

VİDEO: GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER (ABD-İRAN GERİLİMİ ALTINI YÜKSELTİYOR)

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