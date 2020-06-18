Güncel altın fiyatları (18 Haziran 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

ntv.com.tr 18.06.2020 - 15:35
Piyasalarda corona virüs salgınında yaşanması muhtemel ikinci dalga endişesiyle karışık bir seyir hakim.
Altının gram fiyatında ise yatay seyir hakim.
Gram altın yeni güne 380 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını ise 2.487 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.726,80 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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