Güncel altın fiyatları 31 Temmuz: Bugün altının gramı ne kadar? Altın ne kadar oldu, yükseldi mi?

Altın fiyatları, Temmuz ayının son günü ve haftanın sonuna doğru yükselişe geçti. Hafta boyu ılımlı bir grafik çizen altının gramı 31 Temmuz Perşembe günü 4.304 TL ile açılış yaptı. Ons altın ise 3.296 dolar ile güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları 31 Temmuz: Bugün altının gramı ne kadar? Altın ne kadar oldu, yükseldi mi?

Altında son durum anbean takip ediliyor. Yatırımcılar kadar piyasalar da altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışı izliyor. 31 Temmuz Perşembe altında yükseliş yaşanmaya başladı. Alıcı ve satıcılar ise; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını kalem kalem araştırıyor. Bugün güncel ...

BUGÜN ALTIN KAÇ TL?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.303

Satış fiyatı: 4.304

Önceki kapanış: 4.273

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.032

Satış fiyatı: 7.098

Önceki kapanış: 7.050

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.066

Satış fiyatı: 14.198

Önceki kapanış: 14.099

Tam altın

Alış fiyatı: 27.698

Satış fiyatı: 28.245

Önceki kapanış: 28.359

Ata altın

Alış fiyatı: 28.564

Satış fiyatı: 29.285

Önceki kapanış: 29.403

Güncel altın fiyatları 31 Temmuz: Bugün altının gramı ne kadar? Altın ne kadar oldu, yükseldi mi? - 1 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.075

Satış fiyatı: 28.295

Önceki kapanış: 28.069

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 28.048

Satış fiyatı: 28.268

Önceki kapanış: 28.069

Ons altın

Alış fiyatı: 3.295 USD

Satış fiyatı: 3.296 USD

Önceki kapanış: 3.275 USD

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