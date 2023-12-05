Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin!

Sürdürülebilir ve maliyetsiz enerji kaynağı olan Güneş ile enerji ihtiyacını karşılayan işletmeler, rekabette avantaj kazandığı gibi artan çevre bilincinin etkisiyle de tercih edilmektedirler.



Kurulum yapabileceğiniz Lisanssız GES kapasitesinin belirlenmesinde önemli noktalardan birisi de elektrik tüketim miktarınız kadar daha üretim yapabilmenizdir. Bu şekilde tüketiminizi karşılayarak fazla üretiminizi 10 yıl boyunca elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz.



Tüketim yaptığınız noktada elektrik üretimi yapabileceğiniz gibi, farklı lokasyonlardaki elektrik tüketim aboneliklerinizin bulunması veya planlanan güçteki GES kurulumu için çatınızda yeterli alanın bulunmaması durumlarında tüketim birleştirmek suretiyle farklı lokasyonlarda da GES kurulumu yapabilirsiniz.

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