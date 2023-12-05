Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin!

Dünya genelinde sürdürülebilirlik, işletmelerin ve toplumların geleceği için kritik bir öneme sahiptir. Paris iklim anlaşması ve anlaşmanın içerdiği karbon vergisi gibi konular, iş dünyasını çevresel sorumluluk almaya teşvik ediyor. Bu bağlamda tüketim tesisinizin çatısına veya araziye kurulacak GES (Güneş Enerji Sistemi) ile, karbon salımını engelleyerek çevreye zararı minimize edebilir, maddi kazanç sağlayabilir hem de yakın zamanda yürürlüğe girmesi muhtemel karbon vergisinden etkilenmeyebilirsiniz.

Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin!
Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin! - 1

Sürdürülebilir ve maliyetsiz kaynağı olan Güneş ile enerji ihtiyacını karşılayan işletmeler, rekabette avantaj kazandığı gibi artan çevre bilincinin etkisiyle de tercih edilmektedirler.

Kurulum yapabileceğiniz Lisanssız GES kapasitesinin belirlenmesinde önemli noktalardan birisi de elektrik tüketim miktarınız kadar daha üretim yapabilmenizdir. Bu şekilde tüketiminizi karşılayarak fazla üretiminizi 10 yıl boyunca elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz.

Tüketim yaptığınız noktada elektrik üretimi yapabileceğiniz gibi, farklı lokasyonlardaki elektrik tüketim aboneliklerinizin bulunması veya planlanan güçteki GES kurulumu için çatınızda yeterli alanın bulunmaması durumlarında tüketim birleştirmek suretiyle farklı lokasyonlarda da GES kurulumu yapabilirsiniz.

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Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin! - 2

GES yatırım maliyetlerinin son dönemde azalmasıyla birlikte devlet teşviklerinin kullanılması durumunda GES yatırımları işletmeler için oldukça cazip hale gelmektedir. Belirli bir güç üzerindeki projelerin yararlanabildiği bu teşvikler bölgesel farklılık göstermekle birlikte genel olarak aşağıda yer almaktadır.

-         KDV muafiyeti - %20

-         Gelir/kurumlar vergisi muafiyeti (Yatırım bedelinin %21 - %45’i kadar)

-         İşveren SGK primi desteği (6-10 yıl süre ile %25-%35 arasında)

-         Damga vergisi muafiyeti

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Güneş enerjili arazi ve çatı projeleriyle tanışın; yatırımlarınızla geleceğinizi şekillendirin! - 3

İklimsa sizlere yetkin mühendis kadrosuyla uçtan uca anahtar teslim GES çözümleri sunmanın yanında, yapmış olduğu banka iş birliktelikleriyle de finansal çözümler sunmaktadır. Ayrıca İklimsa, GES işletme süreniz boyunca sizlere bakım ve onarım faaliyetleriyle de destek olmaktadır.

GES yatırım düşüncenizle ilgili İklimsa’nın uzman görüşünü alarak yatırımınızı gerçekleştirmek için https://www.iklimsa.com/ges-basvuru-formu linke tıklayabilir veya  size en yakın iklimsa GES yetkili satıcısına ulaşarak bilgi ve teklif alabilirsiniz.

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