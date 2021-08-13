Güney Kore'den Samsung varisine şartlı tahliye

Samsung'un varisi Lee Jae-yong, Güney Kore hapishanesinden şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Dev şirketin eski yöneticisi rüşvet verdiği gerekçesiyle 18 aydır cezaevindeydi.

Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 15:30

Güney Kore'den Samsung varisine şartlı tahliye

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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı'na 8 yıl hapis daha

Ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan ve 18 Ocak’ta 30 ay hapse mahkum edilen Lee Jae-yong, şartlı tahliye kararıyla serbest kaldı.

Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm" dedi.

Lee, Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri.

RÜŞVETTEN 2,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee'yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

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