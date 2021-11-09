Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım

Türkiye piyasasına 2007'de 350 milyon dolarlık iplik yatırımı ile giren Güney Koreli Hyosung, yeni bir yatırım için daha düğmeye bastı. Şirket, biri 80 diğeri de 500 milyon doları bulacak iki adet elastan iplik yatırımı yapacak.

Haberler - NTV Haber 09.11.2021 - 11:09

Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım

İlişkili Haberler

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı

Türkiye'nin ve dünyanın elastan yani spandex iplik talebinde Covid-19 krizi ile birlikte artış yaşandı.

Eylül ayında Migiboy’un açıkladığı 200 milyon dolarlık yatırımın ardından şimdi de Güney Koreli Hyosung harekete geçti.

Yeni bir arazi üzerine hem elastan iplik hem de polyester olmak üzere 2 farklı yatırım planlayan şirket, elastan iplik yatırımı ile ilgili olarak 500 milyon dolarlık yatırım bütçesi planladı.

Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne olmak üzere 4 bölge üzerinde yoğunlaşan şirket hem Sanayi Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile görüşmelerini sürdürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...