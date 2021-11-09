Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım

Türkiye'nin ve dünyanın elastan yani spandex iplik talebinde Covid-19 krizi ile birlikte artış yaşandı.

Eylül ayında Migiboy’un açıkladığı 200 milyon dolarlık yatırımın ardından şimdi de Güney Koreli Hyosung harekete geçti.

Yeni bir arazi üzerine hem elastan iplik hem de polyester olmak üzere 2 farklı yatırım planlayan şirket, elastan iplik yatırımı ile ilgili olarak 500 milyon dolarlık yatırım bütçesi planladı.

Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne olmak üzere 4 bölge üzerinde yoğunlaşan şirket hem Sanayi Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerini sürdürüyor.