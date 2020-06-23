Güvenli Turizm Belgesi'ne başvuru sayısı 2 bini buldu

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını çok önemsediklerini belirterek, programın hazırlanmasına ciddi katkı sunduklarını söyledi.



Sertifikanın; müşterilerin, pandemi sürecinde içlerinin rahat bir şekilde yeme-içme ve konaklama tesislerini kullanmasını amaçladığından bahseden Demirer, konuya hakim olmaları nedeniyle tüm üyelerine, restoranlara ve kafelere ilgili belgeyi almaları tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.



Demirer, TURYİD üyeleri arasında sertifikaya ilginin yüksek olduğunu, alan ve başvuruda bulunan işletme sayısının yadsınamayacağını kaydederek, "Bu sertifika sadece yurt dışından gelen turistler için değil. Biz sürekli, 'İç piyasadaki müşterilerimize de işimize verdiğimiz ehemmiyeti göstermeliyiz' diyoruz" diye konuştu.



Sertifikayı uluslararası saygınlığı çok yüksek global denetleme firmalarının verdiğine değinen Demirer, bu firmaların ileride de denetlemelerini sürdüreceklerini anlattı.



"TÜRKİYE, GIDA GÜVENLİĞİ ANLAMINDA DENETİMLE ÖNE ÇIKACAK"



TURYİD Başkanı Demirer, dernek üyelerine, "Bunu koronavirüs döneminde başlanmış bir uygulama olarak disiplin içerisine alın ve sonrasında da buna devam edin" dediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarın başka bir sıkıntı çıkar veya gıda güvenliğinin genel kapsamına doğru götürülür. Önemli olan bu denetleme firmalarıyla koronavirüs döneminde başlatılan ilişkinin uzun vadede de devam etmesi. O zaman Türkiye'nin yeme-içme sektöründeki denetim mekanizması sayesinde gıda güvenliği ve genel güvenlik anlamında kalitemizi artırırız.

Bunun da tüketici tarafında mutlaka ödüllendirilmesi olur. Müşteri, sertifikalı yeri daha çok tercih eder."



Demirer, bu yüzden sertifikanın her işletme tarafından takip edilip alınmasını ve ileride de denetimlerin sürdürülmesini çok istediğini söyledi.



"SERTİFİKALI İŞLETMELER DİĞERLERİNDEN AYRIŞACAK"



Kaya Demirer, TURYİD üyelerinin Güvenli Turizm Belgesi'ne talebinin hızlandığını, sertifikayı alan ve almak isteyen işletme sayısının yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlardan, restoranlara ve kafelere gittiklerinde "Sertifikanız var mı?" sorusunu sormalarını istedi.



Müşterilerin sertifikalı yerleri tercih etmesi halinde tüm işletmelerin bu belgeyi alacağını dile getiren Demirer, müşterilerin de kurallara uymasının önemli olduğunu, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TURYİD iş birliğinde kamu spotu hazırlattıklarını anlattı.



Demirer, müşterilerin her zaman içlerinin rahat olacağı yeri tercih edeceğini kaydederek, "Sertifikalı işletmeler sertifikası olmayanlardan ayrılacak. Çünkü müşteriden talep bu şekilde gelecek. Güvenli Turizm Belgesi olan restoranlar daha çabuk kabul görecek" dedi.



Sertifika almanın küçük işletmeler için bir yük olabileceğini aktaran Demirer, "Ancak biz denetim şirketleri ile çok iyi pazarlık yaptık. Sertifika kuralları yazılırken küçük işletmelere dostça yaklaşan kriterler belirlendi." dedi.



"SERTİFİKAYI ÇOK ÖNEMSİYOR VE ÖNERİYORUZ"



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, salgının en çok etkilediği sektörlerin başında yeme-içme işletmelerinin geldiğini belirterek, uzun süre kapalı kaldıklarını, bazı restoranların sadece paket servis yöntemiyle çalıştığını hatırlattı.



Yeni normale geçişle birlikte restoranların belirlenen kurallar çerçevesinde açıldığını dile getiren Bingöl, henüz salgın öncesi cirolara ulaşamadıklarını, sürecin biraz zaman alacağını anlattı.



Bingöl, müşterilerin içlerinin rahat olması için Güvenli Turizm Belgesi'nin çok önemli olduğunu kaydederek, "Biz de bu belgenin alınmasını çok önemsiyoruz ve öneriyoruz. Sonuçta, müşterinin gideceği restoranda veya kafede sağlık ve hijyen kurallarına uyulduğunu bilmesi onu rahatlatacaktır. Belgeli restoranlar belgesizlere göre 1-0 önde olacak" dedi.



"SERTİFİKA İÇİN BİZE BAŞVURAN RESTORAN SAYISI 2 BİNİ BULDU"



RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Güvenli Turizm Belgesi vermeye yetkilendirildikleri ilk günden beri sektörde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.



Hem konaklama hem de yeme-içme tesislerinin ilgili belgeyi almak için başvurularını sürdürdüğünü dile getiren Namlı, restoranlarda gelen taleplerin ise çok fazla olduğunu anlattı.



Namlı, herkesin gelirini artırmak için yeni normale adapte olmayı haklı olarak gündemine aldığını kaydederek, "Bakanlık onaylı sertifika, şirketlerin ciro performanslarını ve müşteri profilini pozitif etkiliyor. Bu nedenle sürdürülebilir iş amaçlayan restoranlardan yoğun talep alıyoruz." dedi.



Geçen hafta ülke genelinde 1200 restoranı bulunan TAB Gıda ile şubelerinin denetimi için anlaştıklarını belirten Namlı, "Yine aynı şekilde CZN Burak restoranlarını da denetledik. Şu ana kadar bize Güvenli Turizm Belgesi almak için başvuran restoran sayısı 2 bini buldu. Restoranlar, müşterilerine özellikle güven vermek için bu yolu tercih ediyor" diye konuştu.

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