Haftada 3 gün tatil verimliliği artırıyor (Çalışana maliyet de düşüyor)

Microsoft’un Japonya organizasyonu, geçtiğimiz Ağustos ayında çalışanların verimliliğini artırmak için bir çalışma yaptı.



Ağustos ayı boyunca çalışanlar haftada 4 gün çalışırken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün tatil düzenine geçti. Çalışanlar maaşlarını daha önce 5 gün iş- 2 gün tatil düzeninde olduğu gibi almaya devam etti.

Şirket yetkilileri, bununla da yetinmedi. Toplantılara 30 dakika sınırı koyan yetkililer, çalışanlarını uzaktan bağlantı yoluyla çalışmaya da teşvik etti. Bu proje sonucunda, çalışanların iş verimliliğinin geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre %39,99 arttığı tespit edildi.



Çalışanların verimliliği bu düzende artarken, ofis kaynaklarından alınan verim de aynı şekilde yükseliyor. 3 günlük tatil döneminde yazıcıda kullanılan kağıtlar %58 azalırken, elektrik tüketimi de %23 aşağı inmiş.



Bu proje, çalışanların daha fazla tatil yaparak verimliliğinin arttığı tek örnek de değil.



Yeni Zelanda’da faaliyetlerini sürdüren Perpetual Garden isimli değerleme şirketi, 4 gün iş – 3 gün tatil düzenini kalıcı hale getirmişti.



Şirket sahibi Andrew Barnes, bu düzenin hem çalışanlar hem de işçiler için ideal olduğunu savunuyor.



Workforce Enstitüsü’nün 8 ülkeden 3 bin işçiyle yaptığı araştırmada da ideal çalışma günü 4, tatil günü ise 3 olarak tanımlanıyor.

VIDEO: TÜRKİYE HAFTALIK MESAİDE LİDER