Hal ve marketlere yeni kurallar yolda: Milyonlarca lira ceza kesilecek

Hükümet, sebze-meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.



Ticaret Bakanlığı'nın halllere yeni kurallar getirecek taslağına göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer verilecek.



Toptancı hallerinde yüzde 75 kira indirimi yapılacak. Bunlardan gelir vergisi de alınmayacak.



STOKÇULUK YAPANA 1 MİLYON TL CEZA



Hallerde fiyat artıran, stokçuluk yapana 1 milyon lira ceza verilecek.



Bozulan ürünleri çöpe dökene 200 bin lira ceza uygulanacak.



Hallere yeni kurallar

ÜRETİCİDEN MAL ALMAYAN MARKETE 50 MİLYON TL CEZA



Marketler, sebze ve meyvelerin beşte birlik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacak.



Üreticiden mal almayan markete, 50 milyon lira ceza gelecek.



Taslak ile toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na veriliyor.



Bu şekilde, hizmet tesislerini oluşturmayan ve asgari nitelikleri taşımayan toptancı hallerinin kurulmasının engellenmesi ve modern toptancı hallerinin kurulması amaçlanıyor.



Marketelere yeni kural

TÜCCARLARI DA KAPSAYACAK



Mal bedellerinin üreticilere ödenmemesi, malların özenle korunmaması ve bozuk olması durumunda meydana gelen zararları karşılamak maksadıyla kullanılan teminatın kapsamı hal dışında faaliyet gösteren tüccarları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.



Ayrıca üreticiler dışındaki kişilerin alacakları için de teminattan kesinti yapılabilmesi sağlanarak alacakların tahsilinin kolaylaştırılması hedefleniyor.



Öte yandan henüz taslak aşamasında olan çalışmaya kamuoyunun görüşü alındıktan sonra son şekli verilecek.

