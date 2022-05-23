Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı

İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 09:28

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı

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İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı.

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE KARŞILIKLI İKİŞER SEFER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek.

Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacak.

SEFERLER 22 DAKİKA SÜRECEK

Banliyö seferleri, 13,5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek.

5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.

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