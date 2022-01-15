Halkbank davası askıya alındı

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"na dayanarak federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi. Federal Mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Banka Temyiz Mahkemesine başvurdu.



Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına hükmetti.



ABD federal hükümeti, Halkbank'a, İran'a yönelik yaptırımları deldiğini öne sürerek dava açmıştı.

