Halkbank davası ertelendi

Ertelenen duruşmanın ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 03:13

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Halkbank davası şu an için durdu

Halkbank davası şu an için durdu

ABD'deki İran yaptırımları davasında, dün yapılması beklenen Halk Bankası duruşması ertelendi.

Halk Bankası avukatları, bankayı temsil etmek için Yargıç Richard Berman'ın talep ettiği yetki belgesinin yetişmemesi üzerine duruşmanın 31 Mart'a ertelenmesini istedi.

Duruşmayı erteleyen Berman, bugün yapılamayan celsenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Halk Bankası'nı temsil eden King&Spalding firmasından avukatlar, New York Güney Bölge Federal Mahkemesine gönderdikleri dilekçede, Halk Bankasına yöneltilen suçlamaların kabul edilmediğini ve bu suçlamalara duruşmada itiraz edeceklerini bildirdi.

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