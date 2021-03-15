Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı

Hayatın tüm alanında radikal değişikliklere sebep olan salgın süreci, bankaların faiz oranlarında da değişikliklere gitmesine sebep oldu.



İhtiyaçlarını karşılamak için temel ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, ev almayı düşünüp konut kredisi faiz oranlarını merak edenler için bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.

PEKİ PANDEMİ SÜRECİ, BANKALARIN FAİZ ORANLARINA NASIL YANSIDI?



Salgının halk üzerindeki etkilerini göz ardı etmeyen Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank'ın vatandaşa sunduğu faiz oranları şöyle...

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARINI AÇIKLAYAN BANKALARIN FAİZ ORANLARI NELER?



15 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

15 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

15 MART 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.5

Konut kredisi: 1.40



15 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.90



Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 1.34

15 MART 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

15 MART 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38

15 MART 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

Konut kredisi: 1.32



