Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan geliri 5 binin altında olana kredi desteği

Kamu bankaları, aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşteriler için kredi desteği verecek.

Yeni destek; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıkmayla duyuruldu.

Açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.

6 AY ÖDEMESİZ, 36 TAKSİT

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi 10 bin liraya kadar verilecek. 6 ayı ödemesiz olacak kredi için 36 aya kadar vade yapılabilecek. Aylık ödemelerin taksidi eşit olacak.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Açıklamaya göre, kredi desteği bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular ise 1 Nisan'da başlayacak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Sağlık önlemleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak

mobil uygulamalar ve internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir."

BAKAN ALBAYRAK: TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ'Nİ DEVREYE ALDIK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.



Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Z85qFAIUUv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık" açıklamasında bulundu.

3 KAMU BANKASINDAN DESTEK-VİDEO