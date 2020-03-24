Halkbank'tan esnafa 50 bin liralık destek

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Corona virüs insan sağlığı kadar ekonimiyi de tehdit ediyor. Hükümetin destek paketinin ardından bankalar da önlemlerini açıklıyor.

Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini duyurdu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptığı açıklamada, ''Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



3 KAMU BANKASINDAN DESTEK

