Halkbank'tan medyada yer alan yeni iddialara ilişkin açıklama

Halkbank, medyada yer alan yeni iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşunun dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da lüks doğum günü partisi iddiasına ilişkin bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, İFM'deki Halkbank binası yapım işinin, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihaleyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan göreve başlamadan önce sonuçlandırıldığı bildirildi.

"GEREKLİ TÜM YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Banka inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Bankamız ve Genel Müdür'ümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor, bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."