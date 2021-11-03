"Hamsiler fabrikaya değil tüketiciye gitsin"

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Bu yıl tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Ancak yetkililer günlük olarak avlanan hamsinin büyük bir bölümünün un, yağ ve yem fabrikalarına gönderilmesinden rahatsız.

Ntv.com.tr'ye konuşan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, günlük ortalama 2 bin - 2 bin 500 ton arasında hamsinin fabrikalara gönderildiğini söyledi.

"TÜKETİCİYE GİTMESİ LAZIM"

Bu durumdan memnun olmadıklarını belirten Özkaya, "Hamsi bu sezon çok iyi av veriyor. Geçen yıl yapılan hamsi yasağının etkilerini görüyoruz. Ancak yakalanan hamsinin çoğunun tüketiciye gitmesi lazım. Tabii ki belirli bir kısmı sanayiye gönderilmeli ancak esas hedef sağlık için çok önemli bir gıda olan hamsinin insanlar tarafından tüketilmesi" dedi.

"FİYAT DA DÜŞER"

Ana hedef tüketici olmalı diyen Özkaya, bu durumun denetlenerek, sanayiye gidecek balıklara bir kota getirilmesinin bir çözüm yolu olabileceğini belirtti.

Sanayiye verilen hamsi oranı düşerse bunun fiyatlara da yansıyacağını vurgulayan Özkaya, "Bu duruma bir düzenleme getirilirse hamsinin de fiyatı düşer. Ne kadar çok hamsi tezgahlara gönderilirse vatandaşlar da o kadar ucuz hamsi yiyebilir" dedi.



"BALIKÇILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN VAHİM BİR DURUM"



DHA'ya konuşan Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan da "Kota gelmediği sürece hamsi ve diğer balıklara, halkımızın ucuza ulaşması maalesef hayal kırıklığı" dedi.



Hem endüstriyel balıkçılığı olumsuz etkilediği için hem de çevre kirliliğine neden olduğu için dökme balıkçılığa karşı olduklarını da söyleyen Kayhan, Burada bir teknenin günde 300-400 ton çıkarttığı oldu. Bu da balıkçılık sektörü açısından çok vahim bir durum. Yiyecek balık bulamazken dökme balıkçılık yapılması biz kooperatifçilerin zoruna gidiyor. Dökme balık fabrikalara yem olarak gidiyor. Yeme giden bu hamsi balığı, 3 kilogramdan 1 kilogram kültür balığı yemi çıkıyor. Tavuk yemi de yapılıyor. Kilogramı 2 liradan 300 ton tutsa bir tekne, günde 600 bin TL demek” diye konuştu.