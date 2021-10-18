Hamstercoin nedir, nasıl alınır?

Tesla CEO'su milyarder iş adamı Elon Musk, kripto paralar ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Bitcoin'in ardından Dogecoin paylaşımı ile adından söz ettiren Elon Musk bu kez Hamster Coin paylaşımı ile gündemde.

Dogecoin'in de öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın Hamster Coin paylaşımın ardından "Hamster Coin nedir, nereden ve nasıl alınır?" soruları gündeme geldi.

HAMSTER COİN NEDİR?

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. Eylül 2021 tarihinde CoinMarketCap üzerinden yer almaya başladı.

HAMSTER COİN NE KADAR?

Hamstercoin, Elon Musk'ın paylaşımının ardından yüzde 47,15 değer kazandı ve ₺0.0000001515 seviyesinden işlem görüyor.